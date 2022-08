Des restrictions pour l’eau

La situation de sécheresse que nous connaissons invite la population à utiliser l’eau avec parcimonie. La commune de Gouvy, qui gère son réseau d’eau vient, via son bourgmestre ff, Michel Marenne, de prendre, ce mardi, un arrêté visant à interdire l’usage de l’eau de distribution dans les situations suivantes : le lavage des véhicules à I’aide d’un tuyau d’arrosage, Ie lavage au seau n’étant pas interdit, le remplissage des bassins, mares, piscines, tout comme le lavage des cours, trottoirs et autres façades. Des amendes administratives sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions. Cet arrêté est motivé par les conditions climatiques et, explique l’arrêté : « Il convient d’interdire les activités susceptibles de diminuer les ressources en eau. » J.-M.B.