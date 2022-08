Comment bien voir les étoiles filantes?

Comme chaque année à pareille époque, les étoiles filantes vont offrir un spectacle étincelant dans le ciel dès la tombée de la nuit. L’occasion de lever la tête et d’observer l’un des plus beaux événements astronomiques depuis la terre. Pour rappel, en cette première quinzaine d’août, la Terre rencontre les débris d’une ancienne comète appelée Swift-Tuttle. Les poussières qui constituent le nuage s’enflamment au contact de l’atmosphère et donnent naissance au phénomène des étoiles filantes. Un moment idéal donc pour en découvrir plus sur l’univers qui nous entoure. Pour ce faire, plusieurs événements sont prévus dans notre province. Ce sera notamment le cas à l’Euro Space Center de Transinne avec sa célèbre "Nuit des Etoiles" ce jeudi 11 août. L’Observatoire Centre Ardenne situé à Grapfontaine (Neufchâteau) proposera également son rendez-vous "Nuit des Etoiles Filantes" le dimanche 14 août. Conférences, ateliers et observation du ciel feront partie de ces deux évènements dont les programmes se trouvent ci-dessous. Rappelons que ces deux rendez-vous sont entièrement gratuits.