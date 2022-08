Le sport, la meilleure médecine pour la Virtonaise Aurore Fryns

Cette vie saine qu’elle mène et son mental d’acier lui ont permis d’affronter des épreuves difficiles et inattendues. " J’ai appris en 2016 que j’avais un cancer du sein. Cela a été compliqué. Je pense que le sport que j’avais l’habitude de faire a permis à mon corps de passer outre les effets secondaires. C’est la meilleure médecine". Pendant cette période, Aurore doit renoncer à sa passion. Une frustration pour elle! " Arrêter le sport a été difficile pour moi. J’avais suivi une formation de coach sportif et j’ai donc commencé à entraîner d’autres personnes et à les encourager à courir".

Une fois son traitement terminé et rétablie, Aurore découvre en septembre 2021 les joies du trail et multiplie les courses avec des distances toujours plus longues et des dénivelés toujours plus importants. Pour se préparer au mieux, elle s’entoure de deux coachs. " J’ai débuté un coaching de vie fin 2021, et plus récemment de trail, avec Amandine Ferrato de Montélimar qui fait partie du top 10 des traileurs mondiaux. Le développement personnel a changé ma vie. Depuis janvier, Rémy Marcel de Grenoble m’aide quant à lui à élaborer mes plans d’entraînement et des stratégies de course avant chaque challenge. Je tiens à les remercier".

Un exploit sportif

Au mois de juillet, Aurore Fryns se lance un nouveau défi avec le trail Verbier St Bernard X-Traversée. Au programme: 76,5 km et 5300 m de dénivelé positif à réaliser en maximum 27 heures. Un moment plein d’émotion pour Aurore qui prend le départ avec deux amis traileurs: Fanny et Patrick. " Ce que j’aime dans le trail, c’est l’entraide, l’amour pour la nature et l’absence d’inégalités. Quand je fais du trail, je me sens connectée à la nature et je suis dans mon élément. C’est une sorte de quête spirituelle, notre corps a des ressources insoupçonnées".

Après un peu plus de 21 heures, Aurore a bouclé la course et réussi son challenge. " Ce que j’ai vécu est indescriptible. C’était le bonheur. On passe par un tas des émotions mais cela redonne confiance en soi. Ce sont des moments de joie et de dépassement. Je me suis rendu compte par la suite de ce que j’avais réalisé". Si elle fourmille de projets de courses, la Gaumaise tient à souligner les similitudes entre le trail et la vie de tous les jours. " Face aux difficultés, il existe des solutions. Il faut parfois lâcher prise pour vivre l’instant présent et faire un travail de deuil pour aller vers l’acceptation. Le trail est pour moi l’école de la vie. La santé est la plus belle richesse et le plus beau cadeau que la vie puisse nous donner et nous n’en avons pas toujours conscience".