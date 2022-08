Jean Maquel, triple Roi du Cabu

La der des der?

Après avoir reçu son sarrau des mains de Meryl Nelisse, candidate mussypolitaine à Miss Luxembourg, sa couronne de lauriers, une douceur offerte par la boulangerieLes miettes de painet un jambon de la maisonDargenton, il dira en riant de ce dernier qu’il l’aura peut-être entamé le soir même,"Je retournerai au Roi du Pâté à Virton cette année, mais pour la dernière fois,explique le Roi du Cabu 2022.J’ai 61 ans, et il est temps que je pense un peu à ma santé.".

Il faut dire que Jean Maquel a largement dominé ses adversaires. Dans la suite du classement: en second, Jean-François Muller, a avalé "seulement" 1,750 kg. Viennent ensuite: Valentin Lefèvre et Roger Mathieu (ex aequo à 1,5 kg), Logan Dargenton (1,250 kg), Pol Desmette (1,380 kg), François Longree (1,370 kg) et enfin Anthony Agnese (1,170 kg).

La tradition à Mussy-la-Ville

C’est depuis 1962 que le Roi du Cabu a fait son apparition sur la place de Mussy, chaque premier dimanche du mois d’août. Un concours qui a des règles strictes, comme l’interdiction au gagnant de l’édition précédente de se réinscrire l’année suivante, pour éviter de couronner toujours la même personne.

En attendant, le lauréat du jour retourne à sa digestion, car s’il admet apprécier le chou,"le Cabu, je n’aime pas vraiment ça", conclut-il.