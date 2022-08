De la prostitution à Arlon à la restauration de terroir en France

Une nouvelle enquête judiciaire a été diligentée et en a jugé autrement. Elle se retrouve à nouveau devant ses juges pour des faits similaires. Le dossier a répertorié un minimum de 59 filles qui ont exercé dans l’un des établissements et 43 dans l’autre bar, dans des conditions d’hygiène et de promiscuité plus que discutables. Quand on sait que certaines bouteilles de champagne étaient facturées jusqu’à 1000 €, on imagine le chiffre d’affaires et les bénéfices générés par l’activité.

Sursis pour dépassement du délai raisonnable

Dans un jugement longuement motivé de 21 pages, le juge Jean-Paul Pavanello a condamné le couple, le compagnon étant gérant d’un des deux établissements.

Le dépassement du délai raisonnable invoqué par le conseil de la défense, MeLuc Balaes, pour réclamer l’acquittement n’a pas été retenu, mais les attendus du jugement stipulent qu’il en est tenu compte pour établir la peine.

Le couple est reconnu coupable de"tenue de maison de prostitution, d’exploitation de la prostitution d’autrui, et d’avoir embauché, entraîné et retenu des personnes majeures en vue de la prostitution afin d’assouvir les pulsions d’autrui". Ils ont écopé respectivement de 18 et 12 mois de prison et chacun d’une amende de 44000 € (soit 4000 € pour chacune de onze filles qui ont pu être répertoriées).

Le dépassement du délai raisonnable et la nouvelle vie bien différente menée par le couple, qui gère à présent un restaurant traditionnel en France, ont justifié le sursis partiel qu’ils ont obtenu. Pendant trois ans, ce sursis leur est accordé pour la peine d’emprisonnement et 80% de la peine d’amende.

À noter que les deux établissements ont été entièrement rénovés et que leurs nouveaux propriétaires leur réservent une vocation beaucoup moins atypique.