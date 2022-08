Chill 'N' Beat Cancer, 4723 entrées

Dans les coulisses du festival

Thibaut, handicap moteur, avait trouvé une place au bar par l’intermédiaire de Cézanne, association au service des PMR. Evelyne Melnotte, responsable, nous décrit:"Thibaut de la région d’Arlon, super-motivé, avait pris place au bar, pour deux heures, mais en a presté 6. Il remplissait les verres, triait ceux-ci, propres et sales, préparait les panachés, assurait des tâches complexes".Un exemple d’intégration des organisateurs.

Du côté de la Mutualité Chrétienne, éclate-toi mais pas tes oreilles. L’association mettait à disposition des fêtards des casques et bouchons d’oreilles contre la musique excessive."Avec Alteo, on aidait les personnes PMR à se déplacer pour suivre les activités proposées et les aider dans des petites tâches",glissaient les responsables.

Chill 'N' Beat Cancer accordait une grande importance à l’écologie avec entre autres des cendriers spéciaux dissimulés sur la prairie, des poubelles, des toilettes sèches, des gobelets réutilisables."La gestion des gobelets c’est aussi une organisation importante, qui a un coût. Nous en utilisons 30000 sur la journée. Il faut les trier après utilisation avec les propres. Nous travaillons avec La Lorraine",explique Charline Didier, trésorière. Aussi la création d’un parc à conteneur et une zone de tri sur le site. Avec l’aide de Be WaPP, un conteneur et des poubelles étaient à disposition sur le site.

Pour assurer le confort des fêtards, les organisateurs ont fabriqué des bancs et tables à l’aide de palettes, un ensemble urbain répondant à la structure générale.

Quelques chiffres révélateurs

La trésorière Charlotte Didier nous confie les quelques premiers chiffres:

"Nous avons fait 4723 entrées pour la Garden Party, donc très contents! Jusqu’à maintenant c’est déjà 80120 € que nous avons reversés à la Fondation, nous pourrons donc certainement clôturer cette 5eédition en dépassant les 100000 €".

Pour les gros lots de la vente aux enchères, de bvelles sommes ont été récoltées. Parmis les lots prestigieux, citons: 5000 € pour le maillot de Kevin De Bruyne (signé par l’équipe nationale), 2100 € pour un lot de trois Grands Crus de vin, 1600 € pour le tee-shirt Iron Maiden signé par tous les membres du groupe, 1500 € pour une illustration de François Walthéry (Natascha), 1200 € pour le maillot de Timothy Castagne