Cette fois, on est avec la Semois qui enchantait tant Georges Delaw, l’Herbeumontois de Sedan et de Montmartre! Il l’appelait "la Rivière Magique".

Et si, cette fois, j’insiste tant et plus sur la vue, je mets le paquet, c’est parce que l’auteur de la carte le demande.

C’est une Bruxelloise – Martine, semble dire la signature – qui est en vacances dans ce coin perdu de Bouillon, du côté des Hayons; elle loge sur la hauteur, dans une belle villa; elle écrit à ses parents avec lesquels elle tient à partager son bonheur: "Tout de même, rien de tel que des vacances!!!"

Et – ça tombe bien – on vend une carte qui montre exactement la vue qui s’offre à elle…

"Voyez comme c’est joli", leur dit-elle.

Et il y a ce plaisir-là, celui de la contemplation, mais il y a aussi celui de la baignade. Celui de la descente jusqu’à la Semois par des petits chemins, puis de la remontée par la route.

Martine précise bien le temps nécessaire, à la minute près. Sans doute un réflexe de citadine, cette manie du chronométrage. Une citadine qui n’arrive pas à se libérer totalement l’esprit, à le mettre lui aussi en vacances.

Autre point curieux, à la fois intrigant et comique de cette carte: la parenthèse à hauteur de l’en-tête: "Comment va le chat?"

Martine ne s’enquiert pas de ses "chers parents", de leur santé, comme on pourrait s’y attendre de la part d’une enfant bien élevée, soucieuse de ses géniteurs. Non, sa préoccupation, c’est le chat.

On voit par là que l’amour des chats ne date pas de l’arrivée de Facebook.

Enfin, il vaut quand même mieux l’excès de zèle de cette Martine que le je-m’en-foutisme des abandonnateurs.