36 nouvelles randos pour découvrir les parcs naturels de Wallonie

Les douze parcs naturels de Wallonie vous invitent à leur tour en balade. Déclinées en deux tomes, 36 RB vous permettront de découvrir ces territoires ruraux et leurs multiples facettes, d’admirer sans limite les paysages qui s’offrent à vous, cette nature préservée, des panoramas à couper le souffle, des villages et hameaux typiques, les richesses des terroirs, leur patrimoine…

Le premier tome regroupe les 18 randonnées en boucle qui parcourent les sentiers campagnards ou forestiers au sein des parcs naturels des provinces de Namur et de Luxembourg, et le second tome les 18 RB qui parcourent les parcs naturels des provinces de Liège et du Hainaut.

www.grsentiers.org