125 enfants ont participé à la plaine de jeux cet été

Très bien encadrés depuis 5 ans par l’assistante sociale Margaux Davreux, les responsables des animations, Valentine Javaux et Mathias Van Overeloop et une quinzaine d’animateurs se sont occupés des enfants durant les 3 semaines. Les 3-4 ans ont été animés par Sofie Castus, Juliane Lobet et Chloé Jamotte. Les 5-6 ans ont été confiés à Arnand Goubert, Perrine Prévot et Julien Gofflot, Les 7-8 ont été pris en charge par Manon Noël, Marie Taildeman et Juliane Lobet. Loïc Chiry, Audrey Soroge et Antoine Desmet se sont occupés de 9-10 ans. L’encadrement des 11-14 ans est réalisé par Amélie Andenhooft, Guillaume Dewez, Elise Maboge et Margaux Pierre. Une plaine très réussie.