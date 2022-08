Un roi et une reine Soleil à Houffalize (diaporama)

Le comité avait promis une surprise pour célébrer ce 20e carnaval du Soleil de Houffalize. Les carnavaleux n’ont pas été déçus vu que ce n’est pas un roi mais bien un roi et une reine Soleil qui ont été intronisés ce samedi en fin de journée: Olivier Dubuisson, dit Dubuiss’1er, et Vincianne Foguenne alias Vinch’1ere. Près de 500 personnes ont acclamé les nouveaux souverains folkloriques qui vont régner sur la ville pendant un an.