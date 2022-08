Le public à l’assaut du château (vidéo et photos)

Qualité des spectacles

Le secret d’une telle réussite? Jean-Michel Werion, de la compagnie de la Licorne, qui coordonne les spectacles, avance, répondant à cette interrogation:"Il faut un cadre superbe et des spectacles de qualité."Le cadre, à savoir le château de La Roche-en-Ardenne, est là. La qualité des spectacles également: de la fauconnerie à la musique en passant par de la magie ou des combats et autres campements, tout y est. Les comédiens ne négligent pas non plus l’aspect plus pédagogique avec de nombreuses explications sur la vie d’antan, la façon de se défendre ou encore de battre monnaie.

Malgré la nombreuse concurrence dans le domaine, à savoir ce week-end l’événement "De fer et de feu" grand rassemblement de compagnies médiévales à Rebecq dans le Brabant et, en Hollande, un festival de musique médiévale, le rendez-vous rochois tire encore son épingle du jeu.

Météo

Autre élément qui est également mis en avant dans le succès populaire généré par l’événement, celui de la météo. Le soleil a, une fois de plus, été l’allié des organisateurs. Certes, le montage, dans le courant de la semaine, s’est fait dans des conditions caniculaires mais ce samedi, la température était agréable même si se promener et combattre avec une armure dans ces conditions n’est pas des plus faciles. Philosophe, Jean-François, un comédien, chaudement habillé serait-on tenté d’écrire confie:"L’avantage avec la laine, c’est qu’elle est isolante dans les deux sens. Je n’ai donc pas trop chaud malgré ce soleil."L’événement, lui, s’est poursuivi ce dimanche, avec, on le devine, le même succès.