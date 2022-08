La fête à Hotton, une institution croustillante (vidéo et photos)

Bien difficile par contre celui qui n’a pas étanché sa soif en redescendant des attractions à sensations ou moins remuantes et plus familiales. Ou même en se levant des nombreuses terrasses éphémères qui jalonnent aussi la place Saint-Nicolas, la rue de la Jonction et la rue des Vergers. C’est qu’avec quelque 80 stands forains, la kermesse de Hotton est incontestablement l’une des plus importantes de la province de Luxembourg.

Et ce ne sont pas les travaux du pont ou sur la berge opposée qui font de l’ombre au serpent tout aussi gigantesque que multicolore, bruyant et parfumé d’odeurs de pop-corn et autres croustillons. Fait de chenilles, toboggans, autotamponneuses, palais des glaces, carrousels, shake off, d’un casino et autres attractions que l’on vous laisse venir (re)découvrir jusqu’à mercredi inclus, tous les jours dès 17h.