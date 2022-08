Beau succès pour la Nuit du Livre de Redu

Ce samedi, les nombreux amoureux de la littérature étaient de retour dans le petit village de Redu, deux ans après la dernière édition. L’événement qui existe depuis les années 80 permet de dénicher la perle rare au niveau bouquin ou tout simplement de profiter d’une journée ensoleillée dans le célèbre village du livre. Au-delà de l’ouverture des librairies, on pouvait retrouver des animations musicales, des artisans ou encore des démonstrations de calligraphie, reliure ou encore de la fabrication du papier. De quoi donc brasser un large public quand on sait que le livre n’a plus forcément la cote de nos jours.