Le bourgmestre marchois André Bouchat doit-il arrêter en 2023? Ses échevins sont partagés

«Un Collège partagé»

Le bourgmestre a sondé le monde politique marchois du collège, du conseil et de sa section locale que préside Pascale Marot. Il a évoqué la possibilité d’arrêter son mandat de bourgmestre en juillet 2023. Une déclaration en forme également de coup de sonde. André Bouchat est évidemment largement prêt à poursuivre si ses équipiers le souhaitent.

Il nous revient que plusieurs membres du Collège estiment cependant qu’installer Nicolas Grégoire, le premier échevin, sur le siège mayoral un an avant la fin de la législature lui permettrait d’acquérir de la légitimité et de la visibilité avant le prochain scrutin.

D’autres échevins, plus proches du bourgmestre, penchent pour la formule du statu quo jusqu’en 2024 et le verraient repartir pour soutenir la liste. En toute transparence avec les électeurs dans ce cas-là, c’est-à-dire avec la certitude d’un passage de témoin après une courte période.

«Certains ont intérêt à ce que je parte»

Le très populaire bourgmestre reste calme et joue la temporisation.

"Ils sont venus me trouver pour envisager ce qui peut se passer, dit-il.C’est tout. Tout est en suspens. Je fais quand même le double de voix que n’importe qui. Vous semblez mieux informé que moi. Si je me représente, ce serait pour faire plaisir, mais imaginons que je réalise le plus gros score, la loi m’impose d’être bourgmestre. Certains ont intérêt à ce que je parte. Mais ils sont très, très rares. La décision m’appartient finalement. Je la prendrai début d’année prochaine. J’attends qu’ils mettent de l’ordre dans leurs pensées."

Un dilemme pour les Engagés

André Bouchat repartirait-il pour soutenir la liste s’il doit céder son mayorat avant la fin du mandat?

Est-ce un enjeu de l’actuelle discussion?

L’absence du bourgmestre actuel sur les listes en 2024 la déforcerait face au MR de Willy Borsus.

Cela étant, les Engagés se font fort de miser sur une alliance quasiment acquise avec le PS qui leur permettrait d’enjamber une éventuelle perte de majorité absolue.

Tout cela fait débat en tout cas dans les coulisses de la politique communale marchoise. Avec l’avenir de l’actuel bourgmestre en jeu.