Une œuvre créée par les libramontois

Une sculpture collective à partir de morceaux de textile, pour réaffirmer l’attachement des habitants à leur territoire sera ainsi créée. Sous les indications de l’artiste, les intéressés tricoteront, crochèteront différentes pièces de textile. Et nul besoin d’être couturière ou couturier professionnel, des encadrements seront prévus et même des tutos pour les plus jeunes. La participation est entièrement gratuite. Plus de monde il y aura, plus l’œuvre sera un symbole fort pour la commune. Le projet débute en septembre et une inauguration du travail est prévue en juin 2023.

Plus d’informations au 061/22 40 17 ou bienvenue@cclibramont.be