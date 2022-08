Un musée de l’art africain à Messancy

Le soutien de l’Union Royale belgo-africaine a été assuré lors de cette manifestation par son administrateur et conférencier Fernand Hessel, ancien inspecteur principal en charge de la formation des cadres en Afrique. Il a apporté son expertise dans le choix varié des objets et documents présentés dans le musée. À l’issue de sa présentation, les participants ont pu visiter et commenter les collections.

Visite du musée sur réservation

C’est l’association des Pères Maristes, dont le siège est à Lyon, qui a mis les lieux à disposition de ce musée inédit. Plusieurs salles, dont certaines exposent déjà des pièces originales sur l’art en Océanie et sur le patrimoine liturgique, y sont consacrées. Le projet de ces trois associations est de familiariser les visiteurs à la richesse africaine, la partager en rendant accessible à la jeunesse et à la population locale ces œuvres artisanales inspirantes.

L’ancien magistrat Roland Kirsch, président du Cercle Africain Luxembourgeois, a coordonné l’après-midi scientifique de cette journée d’inauguration. Le musée a été confié à Léopold Hols, la cheville ouvrière bénévole de ce Musée, par ailleurs ancien directeur de l’école primaire de Differt. Il entend continuer le développement du petit musée par l’accueil d’objets africains provenant de donateurs particuliers divers, soucieux de voir ces pièces continuer à vivre dans un lieu culturel et éducatif dédié à cet effet.

Le jeune 'African Museum', situé 15, rue de l’Institut à Differt-Messancy est modeste et son accès est gratuit. Il est en construction et a besoin de l’aide de donateurs pour compléter ses collections. Ces dons sont personnalisés et sécurisés dans des vitrines ad hoc.

Pour tous renseignements concernant des dons ou des visites du musée, il faut s’adresser à Léopold Hols, 23, rue de l’Institut à 6780 Differt (Messancy) – 063/38 93 90 ou paulette.hols@gmail.com