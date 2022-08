«TCHIVÅ» sillonnera la Gaume du 21 au 31 août

« TCHIVÅ » est un spectacle qui puise dans le répertoire des mythes, contes merveilleux et légendes, où les humains et les chevaux s’allient dans des aventures passionnantes et surprenantes. Des histoires peuplées de chevaux aux étranges pouvoirs. Des récits et de la musique pour nous emporter au galop, crinière au vent, dans les grandes plaines du Pays des Rêves.