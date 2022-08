Plaines communales, une école de vie

Les plaines soulagent les parents et apportent beaucoup d’une école de vie aux enfants qui sont 90 chaque semaine, dont 50 de moins de six ans."À ce sujet, les couches sont autorisées, car nous avons assez de personnel qualifié. Il est bon de rappeler que les plaines communales sont organisées en collaboration avec la commune et stabul’accueil",souligne Nicolas Bauduin, coordinateur.

3 périodes autour de 3 thèmes

Les animations fonctionnent d’après un thème différent chaque semaine."Chaque année, on s’améliore, on propose de nouvelles choses. Les enfants investissent les espaces qu’ils connaissent, mais d’une manière différente",précise Nicolas.

En recevant le formulaire d’inscription, les parents découvrent le programme dans son entièreté, accompagné des thèmes par période. Le point fort d’une de ces périodes est une "nuit en tente" pour les enfants entrant en 1re secondaire."Cette nouveauté a été appréciée de tous, mais vous le pensez, la nuit a été brève à cause des bavardages. Une belle expérience",confirme le coordinateur.

Les thèmes tournaient autour de Voyage dans Étalle, les animaux d’ici et d’ailleurs, aussi "Fête la fiesta et boom, c’est party".

Virginie Roelens, échevine en charge du dossier affiche une très grande satisfaction et voit l’organisation s’améliorer d’année en année.:"Nos animateurs et animatrices sont le vrai moteur de la réussite, je suis très fière de tous animateur(trice)s et accueillant(e)s. Leur implication prouve leurs qualités dans ce domaine".

Activités et repas

Les activités se déroulent de la manière la plus "normale" et "habituelle" possible. Les enfants sont associés au respect des consignes sanitaires.Le matériel mis à disposition reste au sein de la même bulle.L’utilisation des espaces extérieurs est privilégiée un maximum, météo clémente oblige. Les sujets choisis visent l’estime de soi, l’hygiène, la sécurité et le bien-être des enfants, et plus particulièrement les émotions.

Durant les repas, les enfants restent dans leur bulle. Toutes les mesures de sécurité sont d’application et font l’objet d’une attention particulière de la part des animateurs (trices).

Et puis vient la récompense du dernier jour: barbecue de fin de plaines le vendredi 5 août.

Les enfants peuvent s’inscrire journellement, mais l’idéal est à la semaine. 40 €/semaine (soit 8 €/jour) – Tarif préférentiel famille. Toutes infos concernant le fonctionnement sont disponibles sur Accueil Temps Libre Étalle – stabulaccueil@hotmail.be – 063 45 01 14 – 0495 45 80 12.