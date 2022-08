Avant ce déménagement vers l’Afrique, Philippe Guillaume a tenu une place importante dans la vie politique habaysienne durant 32 années. Élu conseiller communal en 1982, il a également siégé comme conseiller puis président du CPAS et échevin des Finances, du Culte, des Travaux et de la Culture. Il quittera la vie politique et Habay en 2014. Il était également directeur de l’enseignement.

La découverte du Burkina Faso dans le cadre communal

C’est dans le cadre d’une mission communale supervisée par la région wallonne qu’il se rendra au Burkina Faso en 2005, sans être convaincu. Après des premiers jours difficiles, Philippe Guillaume y avait découvert une chaleur humaine qui le poussera à s’y rendre régulièrement, deux à trois mois par an. Il y rencontrera celle qui deviendra son épouse en 2008. En 2014, Philippe s’installera définitivement dans la région de Ouagadougou avec son épouse, laissant derrière lui sa vie et sa carrière politique habaysiennes.

Inhumé en terre africaine

Philippe Guillaume revenait régulièrement à Tintigny où vit sa fille et d’où il était originaire. Il est décédé dimanche à l’âge de 78 ans de la Malaria. Il a été inhumé en toute intimité il y a quelques jours, en terre africaine, selon son souhait.

Philippe Guillaume laisse derrière lui le souvenir d’un homme sympathique, jovial, travaillant sans relâche et avec passion pour sa commune.