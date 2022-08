L’extension, la richesse de la différence

La troupe extension 2eArdenne, pour être précis, a été fondé par l’abbé André Brichard en 1954 à Bastogne. Elle compte deux sections mixtes: la meute des louveteaux âgés de 6 à 12 ans et la troupe des éclaireurs de minimum 12 ans. Actuellement, la troupe compte 24 animés et 17 dans la meute . "Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des réunions tous les samedis étant donné que beaucoup d’enfants que nous accueillons sont dans des centres et il y aurait beaucoup trop de trajet pour eux, poursuit le jeune bénévole.Nous nous réunissons donc quatre week-ends dans l’année souvent placés durant des vacances scolaires et lors d’un grand camp de 10 jours durant le mois de Juillet. Notre troupe est donc parfaitement compatible avec les activités sportives étant donné qu’il n’y a que 4 week-ends durant lesquels nous avons besoin de vous. Que ça soit pour la troupe comme pour la meute les petits camps, donc les 4 week-ends, se déroule dans des salles, des écoles, des gîtes… Pour le grand camp, la meute passe ses dix jours dans une salle mais la troupe passe quant à elle ses dix jours dans un champ sous des tentes."

L’expérience la plus enrichissante

Le jeune fauvillersois n’a jamais regretté le choix de son engagement à l’Extension."Personnellement, c’est l’expérience la plus enrichissante à laquelle j’ai eu la chance de participer, se félicite encore Noah.J’y suis depuis mes 6 ans. Côtoyer toutes ces personnes invalides la première fois, ça fait évidemment un choc, mais lorsqu’on se rend compte du bonheur qu’on peut potentiellement leur apporter c’est simplement incroyable. Ça fait grandir et ça fait prendre conscience qu’on est tous égaux et qu’on mérite tous d’avoir les mêmes opportunités dans la vie."

L’Extension espère pouvoir renforcer ses troupes pour la prochaine année que ce soit au niveau de la meute ou de la troupe. Une expérience vraiment enrichissante tant pour les valides que pour les jeunes handicapés.

Infos: pour la troupe, Noah Leponce au 0475 309175 et pour la meute Lucas Henry au 0491 913 577.