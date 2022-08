Les travaux programmés jusqu’en 2027

Quels travaux de voiries pourraient être réalisés dans les prochaines années? Au niveau communal, pour aspirer à des subsides de la Région wallonne allant de 60% à 80%, il faut que ceux-ci soient retenus dans le PIC (plan d’investissement communal, pour le premier pourcentage) ou le nouveau PIMACI (plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité). Lors du conseil communal de Sainte-Ode mercredi soir, l’échevin des travaux Christophe Thiry a pointé les huit fiches projets: le tronçon entre l’église et En Fraiture à Lavacherie, la prolongation du Ravel venant de Libramont jusqu’au Y à Tonny, des travaux d’égouttage en collaboration avec la SPGE dans la traversée de la nationale entre Fontenal et Amberloup, à Lavacherie dans les routes de Saint-Hubert et de Bastogne, les égouts lors de la traversée de Lavacherie (avec la SPGE), l’entretien de la voirie entre Wachirock et Laval ( "Au vu des coûts du tarmac quatre fois plus chers, il n’est pas possible de faire un remplacement total et on devrait quand même avoir une garantie d’une dizaine d’années", précise l’échevin), l’aménagement des cimetières de Houmont, puis Rechrival et Magerotte et enfin la réfection de la voirie de Sprimont, ponctuant celle réalisée en venant d’Aviscourt. "On est obligé de proposer des fiches à raison de 150% des possibilités d’investissement,rappelle l’échevin Thiry. Les projets ont été classés dans l’ordre énoncé et seront donc réalisés dans cet ordre, selon l’accord de la Région."