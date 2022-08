Les balades à vélo de Nicolas Piette: de Habay à Bastogne, 56 km à travers la campagne

Une impression de déjà-vu

La suite, ce sont des routes de campagne comme on en a connu au tout début du périple, qui passent de petit village en petit village, à travers champs et à travers bois. Entre Wittimont et Ebly, par exemple, une très longue ligne droite nous emmène à la fraîcheur des arbres sur 5 kilomètres. Les villages qu’on croise, pour la plupart très charmants et pittoresques, contrastent avec ce qu’on a connu en Gaume. Ici, c’est le retour des pierres de pays et des crépis blancs. Les églises aussi, d’ailleurs, commencent à arborer des tons de blanc.

Partout sur le parcours, on se sera rendu compte à quel point la province est irriguée. De l’eau, il y en a partout et avec elle vient la succession de petits ponts fleuris et des oiseaux pêcheurs qui s’en donnent à cœur joie dans les rivières. À Chêne, un héron scrute le fond de l’eau, trop concentré sur sa pitance pour daigner nous accorder son attention.

Un détour par le moulin

Le tronçon Bercheux – Vaux-sur-Sûre se passe sur une grand-route, aussi faudra-t-il faire attention à ouvrir l’œil et rester bien à droite. La rue des Moulins à la sortie de la ville nous permettra de nous éclipser discrètement pour retrouver les petites routes.

Peu après le village de Chaumont, on va rejoindre l’Euroravel 5. Comme nous ne sommes pas pressés, plutôt que de prendre à gauche vers Bastogne, nous irons à droite pour longer le Ravel jusqu’au moulin de Hollange. D’abord parce que le sentier est sympa, et aussi parce que le domaine qui nous attend vaut tout simplement le détour. Détour d’1,5 km tout au plus.

Notre curiosité assouvie, on reprendra notre route dans le sens inverse pour continuer sur l’Euroravel 5 jusque Salvacourt. Les graviers craquent sous nos pneus et un nuage de poussières se forme derrière nous alors qu’on s’acharne sur les pédales. Un plaisir enfantin auquel on ne peut résister et qui fait un bien fou. Le Ravel longe la Strange et passe par le lac du même nom. Un endroit idéal pour s’asseoir au bord de l’eau, récupérer notre souffle et pourquoi pas, casser la croûte. Un lodge un peu plus loin nous offrirait un peu plus de confort, et même la possibilité de voir une truite fraîche atterrir dans notre assiette.

Dernière ligne droite

L’itinéraire retrouve la route bitumée, il faudra faire attention en traversant la N4 juste avant Remoifosse. Plutôt que de la suivre, on pourra faire un crochet par Lutrebois et profiter de petites routes à travers champs, avant de rejoindre Bastogne via la piste cyclable. C’est quand même chouette d’en retrouver une à l’approche de chaque grande ville.

Pour dormir, on pourra trouver du confort dans le train de l’Hôtel Leo Station, ou alors réitérer l’expérience de la veille via le site Welcome To My Gardenet poser sa tente dans l’un des trois jardins susceptibles de nous accueillir à Bastogne.

A ne pas manquer

Les coups de cœur provinciaux pour l’été

Miel de la forêt d’Anlier

À Léglise, un jardin situé en fond de vallée abrite un rucher. Les abeilles s’affairent à butiner des ronces, des trèfles blancs, des reines des prés pour produire un miel délicieux qu’Anne Dewez se chargera de récolter. Dans une tisane, il faudra veiller à laisser tiédir l’eau avant d’ajouter le miel pour ne pas perdre de sa saveur.

En passant par-là, n’hésitez pas à frapper à la porte Rue du Luxembourg 1 à Léglise. Sinon vous trouverez le miel sur les marchés ou dans les petits commerces du village.

Brasserie Héritage

La micro Brasserie Héritage de Léglise nous propose un assortiment de bières locales qui ont chacune leur personnalité. De l’IPA à la triple. En dégustant les breuvages, on pourra lire la petite histoire de chacun des membres de la petite famille que le brasseur a imaginé. La brasserie ouvre ses portes le mardi après journée mais une petite visite à La Fée Verte de Habay nous permettra de prendre quelques échantillons pour la route.

https ://brasserie-heritage.be/

Le Délice de la Sûre

Le jambon est un incontournable du terroir ardennais. Séché et très légèrement fumé, le Délice de la Sûre ravira les palais des amateurs de viande. Le Musée du Cochon à Bastogne propose un bel assortiment. Ce n’est pas vraiment un musée et les produits exposés se consomment sans modération. À l’arrière, la famille Hartman a installé un genre de bar à tapas à l’ardennaise où on pourra goûter un peu à tout l’assortiment, accompagné de quelques bières locales.

https ://etshartman.be/

Les balades à vélo de Nicolas Piette

Aujourd’hui, l’itinéraire passe par Habay-la-Vieille, Thibessart, Léglise, Xaimont, Wittimont, Bombois, Ebly, Chêne, Juseret, Bercheux, Vaux-sur-Sûre, Nives, Cobreville, Chaumont, Salvacourt, Remoifosse, Lutrebois, Bastogne.