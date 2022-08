Le point sur les perturbations du rail en août en province de Luxembourg

Les Amis du Rail poursuivent:"En parallèle, le projet du basculement 25 KV sur l’axe 3, il y aura du 5 au 12 août 2022 des travaux entre Libramont et Arlon."Conséquence, les trains seront remplacés par des bus et la ligne 162 sera coupée entre Libramont et Arlon du 6 au 12 août. Libramont sera accessible depuis Bruxelles (ligne 161/162), ainsi que de Virton-Bertrix (Ligne 165). Arlon sera accessible via la ligne 165/167.