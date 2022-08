Le carnaval du Soleil revient en force

Des fanfares et des bars en plus

Tout ce petit monde doit donc permettre à Houffalize de vibrer autant qu’en 2019, où 7000 personnes s’étaient amassées en ville le dimanche. " 20eédition oblige, nous avons décidé d’étoffer notre cortège,reprend Sylvie Dislaire.Nous aurons une fanfare de plus cette année mais aussi des Gilles et des Brésiliennes. Nous avons également élargi notre offre en termes de bars, au vu du succès de la précédente édition. Notre chapiteau sera lui aussi plus grand de dix mètres pour accueillir la foule."

Surprise à l’intro

Un événement que tout le monde attend avec impatience, c’est évidemment l’intronisation du samedi. Sur le coup de 17h30 sera dévoilé le nom du nouveau roi Soleil, tenu secret depuis trois ans. Qui succédera à Michel Molitor, alias Mich' 1er? " Plusieurs noms circulent, glisse la présidente.Claude Philippart, Sébastien Crémer, Olivier Dubuisson ou encore Cédric Mathurin sont souvent cités parmi les prétendants. Vu que nous ne faisons jamais rien comme tout le monde, nous avons décidé de marquer le coup pour cette 20eédition à l’occasion de l’intronisation. C’est une surprise mais ce sera du jamais vu." Le rendez-vous est donc pris dès ce vendredi soir à Houffalize où la météo qui s’annonce devrait permettre à l’événement de porter son nom à merveille durant tout le week-end.