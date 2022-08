La pétition atteint 4000 signatures

Une pétition symbolique

"On est dans le flou total pour la rentrée de septembresouligne Kathy Leroy, à l’initiative de la pétition.Une conciliation est programmée le 22 août, soit une semaine avant la rentrée des classes. En agissant aussi tardivement, on se demande où est le bien-être des enfants. Il est actuellement impossible de les rassurer à ce niveau-là".Des aveux de Kathy Leroy, trois enfants quittent l’école dès la rentrée."On a tenté d’obtenir des informations près des élus communaux mais nous restons sans réponse".Une pétition réunissant 4000 signatures pour un si petit village, ce n’est quand même pas anodin."On comptabilise tout de même 1000 signatures venant de Francepoursuit Kathy Leroy. Ils sont sensibles à ce genre d’événement.Le reste, c’est beaucoup de personnes du coin. De nombreux commentaires accompagnent la pétition et certains nous interpellent. Des choses similaires se sont passées autre part et des fermetures d’écoles ont suivi".Cette pétition, Kathy Leroy la qualifie de symbolique, une manière de mettre le côté humain en évidence.

Soutien de ses élèves

Et Madame Javaux, comment vit-elle cette situation?"C’est une battante, elle ne lâchera pas l’affaireprécise la mère de famille . Elle le fait surtout pour son école et les enfants. Bien qu’elle se montre confiante, elle n’en est pas pour autant angoissée et stressée".Deux mois de vacances qui n’ont sans doute pas été de tout repos pour l’institutrice qui, rappelons-le, est à quelques années de la pension. Impossible non plus pour elle de préparer la rentrée prochaine."On espère vraiment y voir plus clair le 22 août"termine Kathy Leroy. En attendant, ses petits élèves pensent à elle. Ces derniers ont pris de leur temps durant les vacances pour confectionner des dessins et des messages de soutien envers leur institutrice. Ceux-ci ont été apposés à l’entrée de la petite école du village.