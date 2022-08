Edgard Lenain, centenaire de Sainte-Cécile

La bourgmestre de Florenville, Caroline Godfrin, a retracé les grandes lignes d’une vie pleine de labeur du citoyen mais aussi ancien bourgmestre Edgard Lenain. Le 25 juillet 1922, Edgard est né à Sainte-Cécile, dans la grosse maison au milieu du village. Suite à un accident à Florenville, il perd son papa très jeune, à l’âge de 8 ans, et est élevé par sa maman Louise. C’est une femme dure et courageuse qui parviendra à élever seule ses 4 enfants, à faire construire leur propre maison en 1932 et à gérer la ferme familiale. Niveau scolaire, Edgar est un excellent élève. Il a étudié à l’Athénée Royal de Bouillon de 1934 à 1941 en option latin-grec, et a terminé sa formation par 4 années supplémentaires à Liège en sciences administratives. Ensuite, il s’est dirigé vers Bruxelles pour travailler au service des contributions au début de la guerre. En tant que soutien de veuve, il obtiendra sa mutation à Florenville, deux ans plus tard, au service d’impôt sur le capital. En 1948, Edgard est engagé en tant que secrétaire communal à la mairie de Muno, les matins, et celle de Sainte-Cécile, les après-midi. Il n’a pas peur de la besogne et travaille en même temps, avant et après journée, à la ferme familiale avec son oncle.