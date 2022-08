Descendre à -42 mètres dans les mines ardoisières, ce sera bientôt possible !

À Haut-Martelange, les touristes peuvent vivre un fameux saut dans le temps à la découverte de l’industrie ardoisière du 20esiècle. Sur 8 ha et avec un peu plus de 22 bâtiments, Haut-Martelange permet un survol complet d’une extraction minière qui a forgé la région pendant 200 ans. Mais dans quelques jours, à la mi-août si le planning est respecté, il sera même possible de descendre à 42 mètres sous terre au cœur des ardoisières, d’importants travaux ayant été réalisés depuis plus d’une année touchent à leur fin.