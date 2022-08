Ça va chauffer du côté du four à pain!

Cette année, la traditionnelle fête du pain aura lieu le week-end des 6 et 7 août. Les festivités débuteront dès 10h pour le grand public. Chaque année, ce sont plus de 500 pains qui sont ainsi cuits au feu de bois comme à l’ancienne. Le premier pétrin du vendredi est réservé aux habitants du village. Les suivants sont mis en vente aux touristes et amateurs de bon pain. Il faudra donc faire preuve de patience pour pouvoir acheter le pain que l’on souhaite: du pain blanc, du pain demi-gris ou du pain au lard. Durant les deux jours, ceux qui le souhaitent pourront assister aux différentes étapes de la confection du pain.

Animations durant tout le week-end

Outre la vente de pains, les hamburgers et le bar, les visiteurs auront l’occasion de déguster la tartine du géant, une spécialité locale garnie de fromage et de jambon d’Ardenne ou encore d’autres tartines garnies de produits locaux. Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisqu’un château gonflable sera installé sur place ainsi que des jeux en bois et un stand "Grimages".

Le samedi 6 août, une animation en soirée sera assurée par Micro Jack à partir de 21h. Le dimanche, ce sera Fabrice Delbrouck qui assurera l’animation à partir de 14h.

0496 77 50 05 ou sur la page Facebook de l’événement «Fête du pain Botassart».