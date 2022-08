Ils étaient au rendez-vous de la première édition duSmash Festde Barvaux ce dernier week-end de juillet. Et ça déménageait!

Au total, plus de vingt groupes se sont succédé sur deux scènes, au pied du pont à Barvaux. Sur scène comme dans la fosse, ça bougeait bien! Nicolas Houet Audric Stoufs, les deux organisateurs de l’événement, ont vu grand pour une première et ils ne le regrettent pas!"On a osé et c’était vraiment bien. Le public était plus nombreux que ce à quoi on s’attendait et tout le monde s’est bien amusé", nous dit Nicolas d’une voix rauque. Clôturer le festival en montant sur scène aux côtés de la tête d’affiche, Guerilla Poubelle, a eu raison de se ses cordes vocales.

Qu’importe! L’enthousiasme des organisateurs est resté intact et c’est stimulés par la réussite de leur entreprise qu’ils annoncent déjà une 2eédition (les 28-29 et 30 juillet 2023), avec encore plus de groupes, des foodtrucks, du merchandising et des bouchons d’oreilles.

Pour cette édition 2022, les organisateurs avaient mis un point d’honneur à collaborer local, à soutenir des entreprises qui avaient souffert du Covid et ont pu bénéficier de nombreux sponsors. Leur ASBL, NA-HS, a rassemblé de nombreux bénévoles et compte depuis ce week-end de nouveaux membres.

Et puis l’objectif de ce festival de promouvoir de jeunes groupes méconnus est atteint:"Nous voulons leur offrir la possibilité de se faire connaître, de les aider à évoluer dans le milieu, dans de bonnes conditions. Nous avons même pu défrayer les groupes, pris en charge de catering et nous rentrons dans nos frais!"Que demander de plus?