Après le bas-relief de la moissonneuse des Trévires – qui se trouve être le premier trésor classé par la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) –, le Cupidon de Château-Renaud, trouvé entre Etalle et Virton, est à son tour classé comme "trésor".

Voici pourquoi cet objet est exceptionnel.

Par arrêté ministériel du 20 juillet dernier

L’arrêté ministériel de la Communauté française de ce 20 juillet 2022 a officiellement classé cette statuette romaine avec la qualification de "trésor" en raison de sa valeur artistique et archéologique.

Le 25 novembre 2021, la section Protection du Patrimoine culturel mobilier avait émis un avis particulièrement favorable à ce classement, soulignant la valeur exceptionnelle de cet objet archéologique.

Son état de conservation, sa rareté, sa grande qualité d’exécution et son lien avec l’histoire et l’histoire de l’art lui confèrent une justification solide pour veiller à son classement, à sa protection et à sa conservation.

Si le personnel du Musée Gaumais et les spécialistes régionaux en avaient déjà la certitude, voilàqui est chose faite… et officielle.

Découvert en 1990 près de Croix-Rouge

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de découvrir cette œuvre au Musée gaumais, il faut savoir qu’ill s’agit d’une statue datée du IIe siècle, représentant un jeune garçon nu en pied. Nos connaissances iconographiques l’identifient comme Cupidon, dieu de l’Amour chez les Romains.

Il fut mis au jour sur le site fortifié de Château-Renaud (entre Virton et Etalle), dans un puits du IVe siècle, fouillé en 1990 par l’équipe archéologique du Service des Fouilles de la Région Wallonne (désormais appelé AWaP), dirigée à l’époque par l’ancien conservateur du musée, Gérard Lambert.

Ce contexte de découverte souligne l’intérêt de ses propriétaires à l’époque gallo-romaine puisqu’elle a été conservée durant plusieurs siècles (et donc plusieurs générations).

Haut de 48 cm, en bronze

Haut de 48 cm, cet objet en bronze a été réalisé avec dextérité et savoir-faire par un artiste romain suivant la technique de la cire perdue.

Son style rappelle celui des productions antiques méditerranéennes…

Toutefois, les experts ne s’accordent pas sur son origine (plutôt provinciale, issue d’artistes itinérants ou de courants commerciaux venant du sud de l’Empire?).

La posture de ce Cupidon correspond au "contrapposto" antique, c’est-à-dire un léger déhanché où les lignes des épaules et des jambes s’opposent.

En art, le "contrapposto" se dit quand le poids du corps représenté repose sur une jambe, tandis que l’autre jambe est fléchie

Deux encoches dans son dos laissent à penser qu’il portait de petites ailes tandis que la position de la main suggère qu’il tenait un de ses attributs (l’arc à flèches par exemple).

Une pièce très rare en Gaule du Nord

S’il existe d’autres objets archéologiques de ce type en Europe, il est rare de trouver une œuvre de cette taille et de cette qualité en Gaule du Nord, aussi bien conservée qui plus est…!

La présence de cette statue remarquable en territoire trévire étonne également de par l’absence de contexte cultuel dans nos régions.

Il revêt ainsi un caractère soit décoratif, soit de dévotion privée, que l’on devrait à une famille plutôt riche, peut-être liée à un site plus grand (centre urbain, villa) comme on en connaît des traces ailleurs…

Mystère

Mais son arrivée à la fin de l’Antiquité dans un petit fortin reste un mystère.

Vous pouvez découvrir ce Cupidon au Musée gaumais, accessible chaque jour sauf le mardi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h.

Outre le Cupidon, le Musée gaumais contient des pièces uniques telles la collection de faïences fines Boch Luxembourg, l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, la Moissonneuse des Trévires ou «vallus», ou encore la Double Madone de Sainte-Marie-sur-Semois.

courrier@museegaumais.be Tél. 063 570315