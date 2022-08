Le commerce au détriment de la nature?

L’arrivée de Demo Forest en terre bertrigeoise ne semble pas ravir tout le monde. Roger Lamock, un habitant du village de Rossart en est le parfait exemple. Depuis plus de 15 ans, il exploite des ruches en forêt, là où les démonstrations forestières de la Foire de Libramont sont venues s’installer pour deux jours. Petit-fils d’un garde forestier et fils d’un ouvrier forestier, le Bertrigeois a hérité des ruches installées par ses familiers. Mais voilà, suite à l’arrivée de Démo Forest, l’homme a été contraint de déplacer son matériel sous demande du Département Nature et Forêt (DNF). La raison sécuritaire a été avancée pour justifier cette décision."Il faut savoir qu’on ne déplace pas des ruches comme on veut,souligne-t-il.À présent, elles se trouvent à plus d’un kilomètre. Je me demande dans quel état je vais les retrouver et si les abeilles y seront de retour rapidement". L’homme ne décolère pas surtout lorsqu’il se rend compte que sur la Foire, il y a un stand de promotion des apiculteurs. Un comble selon lui!