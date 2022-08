Alors que Jean-Pol Misson a d’ores et déjà décidé de ne pas prolonger, les échevins Christophe Thiry et Catherine Poos, de même que la présidente du CPAS Laurence Henrotte ne voudront plus prolonger leur association avec le bourgmestre Pierre Pirard."On sent qu’on n’est plus sur la même longueur d’onde, explique le premier échevin Christophe Thiry, au nom de son groupe.On ne voit pas la manière de travailler de la même manière. Ce n’est pas un point précis, mais c’est plutôt une philosophie de gestion. Et on ressent des tensions." L’échevin ne veut cependant pas mettre de l’huile sur le feu. "Il nous reste deux ans à travailler ensemble. On veut avant tout faire avancer les projets. On veut aller de l’avant. Dans notre groupe (Commune Passion), la majorité est prêt à repartir avec nous."

Mon avenir politique? C’est trop tôt

Du côté du mayeur, on veut jouer la sérénité."Aujourd’hui, je suis incapable de dire de quoi demain sera fait,botte-t-il en touche. Ily a sans doute des gens qui ont des ambitions. Moi, ce qui me préoccupe, c’est que la commune tourne bien. Je gère la commune avec ceux qui s’investissent et après on verra. L’ambiance n’est pas délétère. Nous avons un dénominateur commun: le bien-être de la commune. Il n’y a pas de discute au collège. Je suis serein. Je prends à présent les choses avec philosophie. Aux dernières élections, une personne sur deux m’a donné sa confiance et je dois leur rendre."

Après avoir connu une situation similaire avec son partenaire PS, Pierre Pirard voit à nouveau sa majorité ne pas vouloir poursuivre avec lui."Les jeux politiciens, les gens s’en moquent. La politique pour certain est un tremplin d’ambition. La notion de pouvoir peut être grisante. Mon avenir politique, c’est beaucoup trop tôt."

Même si les échevins et le bourgmestre ne semblent plus sur la même longueur d’onde au niveau de la manière de gérer le collège, ils semblent néanmoins prêts à aller au bout de la législature ensemble pour le bien de leur commune.