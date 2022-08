La 11e édition du Goose Fest aura lieu en Open Air les 2 et 3 septembre 2022

Il y aura tout d’abord les élèves de l’IMP La Providence d’Etalle qui vont nous émouvoir avec leurs reprises et leurs chansons originales, suivis des El Tchia Que Vara et Sharko pour le côté local de l’affiche. L’artiste français CEPHAZ rejoindra aussi la scène. Viendront ensuite les têtes d’affiche: Cats On Trees ainsi que Saule et Cali en duo. La soirée se terminera avec le show de DJ Zebra et DJ Prosper.

Food trucks, cocktails et paiement par carte

Quelques food trucks seront garés sur place pour se restaurer.

Précisons que le paiement par carte sera enfin possible. L’atelier du barman proposera également une série de cocktails à tous les festivaliers le vendredi. Le patro de Chenois fera en sorte que les toilettes soient toujours dans un état impeccable à tout moment du week-end.

Les prix de vente sont fixés à 25 € le vendredi, 40 € le samedi et 50 € pour le pass 2 jours. Un pass premium de 120 € est disponible pour passer les deux jours en VIP. Pour les enfants de moins de 12 ans, c’est gratuit le vendredi et 5 €l e samedi.

Billets dispos sur www.goosefest.be, au jardin du livre à Saint-Mard ou au Disco Bar à Florenville.