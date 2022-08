Du Wi-Fi gratuit dans la cité salmienne

Ce Wi-Fi gratuit est rendu possible grâce au programme "WiFi4EU." Ce programme émane de la Commission européenne et a pour objectif de promouvoir la connectivité gratuite pour les citoyens et visiteurs dans les lieux publics: parcs, bibliothèques, places, bâtiments publics, et ce, partout en Europe. "C e programme permet aux communes de toute l’Europe d’obtenir un subside de 15000 euros afin d’installer dans ces communes des équipements Wi-Fi dans des lieux publics", note-t-on encore. La candidature de Vielsalm a été retenue lors du second appel et les bornes de connexion ont été installées il y’a peu " Le Wi-Fi public gratuit est donc désormais disponible pour tous."