Cela commence du 12 août jusqu’au 28. On est sur deux semaines de programmation. L’année dernière, c’était un mois.

On a toujours une programmation aussi variée avec des concerts, du théâtre, de l’illusionnisme, du one-man show.

C’est quoi l’esprit «Arlon Folies»?

Je dirais la fraîcheur. Un programme varié, frais qui sent bon l’été. On a essayé de condenser des styles différents pour que cela concerne tous les publics, tous les âges.

On commence le vendredi 12?

Par Experi-mental, de l’illusionnisme, un spectacle proposé par la Maison de la culture. Une expérience de mentalisme, un spectacle original qui va ouvrir le bal. Cela semble vraiment sympathique.

S’il y a une tête d’affiche, ce serait laquelle?

C’est difficile à dire, mais cette édition d’Arlon Folies sera marquée par l’arrivée des Négresses Vertes qui reviennent après une longue absence. L’album M.L.A.H a trente ans. On aura aussi Raphaël Russo de The Voice, Dora D qui est une artiste complète avec des textes mélancoliques et une voix rauque ensorcelante, de belles têtes d’affiche aussi avec les humoristes.

Comme?

On aura le plateau What the fun avec André Demarteau, Lorenzo Mancini, Sacha Ferra, Carole Matagne le 18 août. Le plateau Nouvelle Comedy le 25 août, avec Marie Reno, Franjo, Pierre Thevenoux et Doully. Et puis surtout PE le 19 août, avec ses histoires drôles. Généralement, les activités du Palais du Rire sont introduites par un apéro musical.

Des spectacles déjà complets?

Certains le sont comme PE, il a eu un succès fou. D’autres sont en voie de l’être. C’est toujours à la Caserne Léopold, et le lieu sera encore amélioré, on aura une terrasse ouverte pour se restaurer, un chapiteau-bar remplacera le container pour donner encore plus l’envie de venir.

https ://arlonfolies.be