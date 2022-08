40 ans après, le Libramonissime est de retour

Concours mythique des années 70-80, le Libramonissime sera de retour en octobre prochain au Centre Culturel de Libramont. Lancé à l’époque par l’abbé Raymond Mouzon et les Fêtes de Wallonie, le concours de connaissance voyait s’affronter chaque année les villages et quartiers de la commune de Libramont-Chevigny. Il est à présent relancé par le Centre culturel et le Cercle Art et Histoire. Ce retour du concours, il était déjà prévu en 2020 mais le Covid était passé par là. Les organisateurs relancent donc l’invitation pour cette année. La soirée est prévue le samedi 15 octobre à 20 h. « Relancer ce concours, c’est tenter de recréer du lien entre les différents villages et le centre de Libramont explique Céline Lahaye, directrice du Centre culturel. La thématique est le patrimoine industriel de Libramont-Chevigny d’hier et d’aujourd’hui. Un sujet vaste qui permettra de parcourir l’ensemble du territoire de la commune ».