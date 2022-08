Manque d’équipements, problème d’effectifs, surcharge de travail ou encore manque de matériel, les soucis rencontrés à l’époque étaient nombreux. L’action avait été soutenue par les syndicats et la fédération des agents des forêts du SPW. Trois ans plus tard, il semblerait que peu de solutions ont été mises en place par les autorités compétentes. Sous couvert d’anonymat, plusieurs agents du DNF ont accepté de se confier sur leur situation de travail."Ce que nous demandons ne nous empêche pas de travailler, assurent-ils.Mais cela nous aiderait fortement au quotidien."

Une arme mais pas de formation

Un des problèmes majeurs relevé par les agents est lié à l’armement."Plus aucune formation n’est prévue sur ce domaine, soulignent-ils.Les nouveaux agents se retrouvent avec une arme sans formation préalable et les anciens ne disposent d’aucun recyclage, ce qui est donc à la fois dangereux et illégal." Un autre point problématique selon ces agents est lié aux véhicules de fonction. Bien qu’il y ait un mieux au niveau de la signalétique, force est de constater que celle-ci n’est pas uniforme sur tous les véhicules."On se retrouve avec une reconnaissance des véhicules différente d’un cantonnement à l’autre, voire au sein même de celui-ci. Ça ne fait donc pas très sérieux".Quant aux lampes lumineuses, elles sont souvent inexistantes."Lorsque nous devons intervenir sur un véhicule, nous sommes obligés de klaxonner ou de faire des appels de phare. On nous met également à disposition des véhicules non-adaptés à la circulation en forêt."

Bientôt des missions supplémentaires

La surcharge de travail supportée par ces agents n’est pas en diminution depuis trois ans. Pire, elle va augmenter puisque des missions Police vont être récupérées par les agents du DNF."Depuis 2019, des agents ont été engagés pour boucher les trous, mais aucun poste supplémentaire n’a été créé".Au niveau des équipements, il y a une amélioration même si tout n’est pas parfait."Il est rare de voir deux agents portant les mêmes uniformes puisque des modèles différents existent. Et la qualité n’est pas au rendez-vous."

Un manque de reconnaissance de la population

Malgré tout cela, les agents du DNF relativisent la situation."Notre job, c’est avant tout une passion. Mais le ras-le-bol est général et beaucoup vont travailler avec les pieds de plomb."Néanmoins, les agents rencontrés ne doutent pas que les autorités compétentes travaillent sur leurs problématiques."Mais c’est lent et on ne sait pas où ça en est. La communication est toujours très mauvaise à ce sujet. Et on se demande parfois où sont les priorités quand on voit qu’on nous refuse de simples achats de menottes par exemple."Mais finalement, ce qui touche le plus ces agents, c’est sans nul doute le manque de reconnaissance du grand public."À ce niveau, on frôle le néant total et le manque de respect".