Travaux d’assainissement et de voiries à réaliser à Wellin

Une petite demi-heure pour ce conseil estival. Le point principal, voté à l’unanimité des présents (Olivia Lamotte et Valérie Thonon excusées), concerne les plans d’investissement communal (360862 euros) et d’investissement mobilité et intermodalité (31416 euros)."Des travaux de reprise de pollution près du pont et de la nationale à Chanly ainsi que le rétablissement de l’écoulement des eaux doivent être effectués par la SPGE, pour un montant total d’un peu plus de 100000 euros",explique Thierry Denoncin, échevin des Travaux. De plus, la réfection de voirie et la création de trottoirs aux rues Ronchy et Triot Masbore pour 750000 euros (275000 euros de part communale)."La commune prévoit aussi une liaison cyclable entre le rond-point d’Halma et la zone d’activité, ainsi qu’un parking d’intermodalité à la rue de la station à Wellin, le tout pour un montant de 380000 euros, dont 80000 euros à charge des finances communales",conclut Thierry Denoncin.