Le vin à la fête à Marcrourt, les 6 et 7 août

À Marcourt (Rendeux), le premier week-end du mois d’août, la place de Chiroubles, sise devant l’église, porte plus que jamais très bien son nom. Cette place, où se dresse un chapiteau pour l’occasion, accueille en effet, depuis de très nombreuses années, une fête du vin. Le vocable de « fête » étant préféré au terme de « foire ». Le royal syndicat d’initiative local, organisateur, insiste sur la priorité des contacts entre producteurs et visiteurs et le partage entre les deux. La taille humaine de l’événement est également mise en avant. Une quinzaine de producteurs, venus de plusieurs régions vinicoles, sont des fidèles de l’événement et, au fil des années, des contacts amicaux ont été liés entre eux et les habitants. Tous les ingrédients d’une fête sont donc bien présents.