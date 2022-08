Le home de Provedroux opérationnel pour l’accueil des réfugiés ukrainiens

Accueil dans les familles

De nombreuses familles de Vielsalm ont fait preuve d’une réelle solidarité dans ce cadre."Notre commune, comme tant d’autres, a alors mis en place un important dispositif d’accueil, dans des foyers salmiens notamment. Ce sont 75 ressortissants ukrainiens qui vivent pour l’instant chez nous. Mais cette solution, à Vielsalm comme ailleurs, a ses limites, et, l’exode continuant, elle ne peut suffire", est-il expliqué. Et de noter:"C’est pourquoi notre ancien home de Provedroux a été choisi pour accueillir et héberger temporairement des réfugiés ukrainiens."

CPAS à la barre

De façon concrète, c’est le CPAS de Vielsalm qui se chargera de l’accueil et de l’encadrement de ces réfugiés."La Région wallonne couvrira les frais inhérents à la préparation, au fonctionnement du bâtiment et au personnel engagé. Toutes les autres dépenses seront assumées par les personnes hébergées", précise-t-on. On insiste également dans le toutes-boîtes:"Cette mise à disposition de l’ancien home de Provedroux s’effectue selon une procédure très stricte édictée par le Gouvernement wallon. Les personnes, dont l’accueil doit par ailleurs faire l’objet de l’aval du Gouverneur, sont ainsi tenues de signer et de respecter une convention d’occupation précaire ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur bien précis."

Les signataires du toutes-boîtes, soit la présidente du CPAS, Marie-Francoise Collas, sa directrice générale, Isabelle Colson, et le bourgmestre Élie Deblire notent:"Nous sommes persuadés qu’une cohabitation provisoire harmonieuse et paisible peut réellement se mettre en place. Nous vous remercions dès lors et d’avance pour votre compréhension et votre bon accueil."