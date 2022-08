À Florenville, L’ACAF dit non au projet de la place Albert

3/4 du parking de la place à la trappe

Selon l’Acaf (association des commerçants) le parking en centre-ville et plus spécifiquement sur la Place Albert 1er est vital pour l’activité économique. Or pour elle, le projet tel que présenté signifierait la suppression d’une centaine de places de parking dans le centre-ville et c’est surtout là que le bât blesse, ferait passer les 3/4 de la centaine d’emplacements de la Place Albert 1er à la trappe. Les 200 places parking Trinteler ne résoudraient pas le problème puisque, toujours selon l’Acaf, celui-ci serait trop éloigné des commerces. Après plusieurs rencontres commune-Acaf, un accord serait finalement intervenu en 2019."Feu Jacques Gigot, bourgmestre de l’époque, s’était saisi du dossier, avait permis une avancée constructive et un accord avait été conclu"explique-t-on du côté de l’Acaf. Le projet de l’époque prévoyait le maintien d’une soixantaine de places sur la Place Albert 1er.

Retour à la case départ

Mai 2022, la commune soumet le projet qu’elle espère définitif pour l’obtention du permis d’urbanisme et là c’est le choc chez les commerçants puisque pour eux ledit projet ressemble très fort à l’avant-projet de 2015 et non plus à ce qui avait été imaginé l y a trois ans avec Jacques Gigot et ce, toujours selon les commerçants, sans concertation (voir les réponses de la bourgmestre ci-contre). L’Acaf a donc décidé d’agir et de s’opposer au projet tel que présenté lors de l’enquête publique qui précède la demande d’urbanisme.

Guère de places ou guerre des places?

Pour la commune, dans la zone concernée par les futurs travaux, il y a actuellement 350 places disponibles. Il en resterait 193 après réaménagement. L’Acaf ne l’entend pas de cette oreille:"Un grand nombre d’emplacements n’a pas été pris en compte faute d’un marquage au sol, et ce, malgré le fait qu’elles sont bien utilisées comme telles. Selon nos comptages il y a en réalité 468 places". Pour ces 118 places supplémentaires recensées par l’Acaf la bourgmestre parle plutôt de "parking sauvage"."Cette suppression de 275 places engendre une pression importante sur les commerçants et les riverains qui n’auront plus la possibilité de se garer en centre-ville la journée. Ce n’est pas l’espace Trinteler qui arrangera les choses puisque top éloigné du centre"conclut l’Acaf. Il est clair que si les deux parties ne comptent pas les places disponibles de la même manière, ce problème risque d’être récurrent avec ou sans réaménagement de la place et de ses abords.

D’autres arguments

Outre ce point qui focalise l’attention, l’Acaf donne d’autres arguments pour étayer son opposition."L’administration communale se base sur des documents obsolètes pour justifier son projet: Une étude de stationnement datée du 10/01/2013 et un comptage effectué entre le 12 et le 20/04/2012. Mais depuis ça a bougé à Florenville avec une augmentation de la population, la création d’appartements, l’évolution de l’offre commerciale…"L’acaf dénonce également un dossier soumis à la consultation dans lequel ne figuraient pas des documents qu’elle estime indispensables: La décision initiale de lancer la procédure de rénovation urbaine, l’acceptation du ministre les P.V de la CCATM, de la CLDR, des réunions entre la commune, le développement rural et l’auteur de projet, de la concertation avec les commerçants et les associations… Enfin, l’Acaf pointe des modifications de voirie qui devraient selon elle être soumises à l’accord préalable du conseil communal