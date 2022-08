Jardins d’Annevoie: la magie des jets d’eau cultivée par les jardiniers

Mais les stars des jardins d’Annevoie, ce sont les différentes fontaines. Quatre sources situées en dehors du village les alimentent naturellement. Guillaume Godefroid, 41 ans, est le chef jardinier des lieux depuis près de quatre ans. Avec son équipe de quatre personnes, ils s’occupent des fleurs, de l’entretien des haies, des chemins, de la tonte… mais surtout des fontaines, un travail quotidien, exigeant rigueur et précision.

Tous les matins, Guillaume commence sa journée à 8h par un tour du domaine pour inspecter chaque jet d’eau."On a des canalisations qui se bouchent, des crasses qui se mettent dans les tuyaux, ce qui fait qu’on a des pertes de pression au niveau des jets, donc à ce moment-là, le but c’est de trouver des solutions pour que l’eau ré-arrive correctement", explique-t-il.

Un rituel d’inspection quotidien

L’artichaut, le grand cracheur, la pomme d’amour… Chacun des jets a un nom et Guillaume les connaît comme sa poche, " Avec les années, on passe à côté d’une fontaine, on sait dire tout de suite s’il y a un problème." Ce tour de vérification l’occupe les premières heures de la journée, mais son équipe et lui refont des passages dans la journée pour s’assurer que tout fonctionne en permanence dans cet environnement idyllique, au milieu des canards et des cygnes.

Guillaume s’occupe également d’enlever les algues des bassins et de nettoyer les entrées d’eau et les grilles pour que l’eau s’écoule correctement. La particularité des jardins d’eau d’Annevoie, c’est que tout fonctionne naturellement selon le jardinier,"Il n’y a pas de pompes, il n’y a rien du tout. C’est vraiment la gravité et la pression de l’eau qui va faire qu’on va avoir les jets comme ils sont là."

Avec des jardins vieux de 250 ans, il faut prendre en compte l’ancienneté des installations et la nature qui reprend ses droits."Le problème avec les anciennes canalisations, c’est qu’il y a tous les arbres qui ont poussé et les racines viennent se mettre dedans. Ça peut vraiment créer des gros bouchons et des problèmes d’alimentation. Dans ces cas-là, on doit creuser, retrouver la canalisation et alors enlever ce qui est dedans, c’est assez compliqué. Heureusement, ça n’arrive pas souvent."

Un travail à l’année

Les problèmes ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. Avec la chaleur, des algues se développent et peuvent boucher les conduits en été tandis qu’en automne, les feuilles qui tombent dans les bassins sont encore plus contraignantes. Si les jardins sont fermés au public de la mi-novembre jusqu’au mois d’avril, le travail de Guillaume ne s’arrête pas pour autant,"Une fois que la saison est finie, on démonte tout pour faire un grand nettoyage au niveau des bassins et des tuyaux pour que tout soit propre pour la reprise. On nettoie les ajutages aussi parce qu’au cours de la saison, il y a tous les sédiments qui viennent se colmater et ça peut réduire ou embêter le passage de l’eau. On vide tout et on les gratte ou on les passe au karcher mais généralement on évite, comme il y a certains bassins qui sont assez vieux, les cimentages ne tiennent plus."