Des villages authentiques à portée de main dans une exposition à Nobressart

L’association chapeaute à présent un réseau de 31 villages, tous porteurs d’une identité territoriale forte et reflets d’une architecture traditionnelle. Elle s’attache à la valorisation du patrimoine et s’inscrit dans le développement d’un tourisme local et responsable.

À Nobressart, le président Alain Collin a rappelé:"La diversité de ses paysages et de ses bâtisses traditionnelles constitue un patrimoine naturel et architectural exceptionnel et privilégié, que l’association veut préserver et inviter à découvrir. Nos villages doivent être vécus, on ne doit pas les mettre sous cloche. Ils doivent vivre de par leurs activités économiques, associatives et culturelles."

Photographes professionnels et amateurs ont donc baladé leurs objectifs au cœur des rues de trois villages lorrains labellisés (Chassepierre, Nobressart et Torgny) pour rapporter leurs meilleurs clichés!

Steve Germain de Nobressart: prix du public

Cette exposition a été construite sur base d’un concours, plus d’une vingtaine de photographes ont répondu à l’invitation des Plus beaux villages de Wallonie et ils devaient présenter chacun une vingtaine de clichés.

C’est Miguel Diaz-Fernandez qui a remporté le 1erprix, 2prix à Matthew Labuda et le 3prix à Audrey Depienne (Ethe). Via le net, le public a pu choisir sa photo préférée. C’est la photo"Oh la Vache!" de Steve Germain de Nobressart qui a donc emporté ce prix du public. Il a été congratulé par le député bourgmestre attertois Arens.

Rendez-vous aussi sur le nouveau site " beauxvillages.be " pour y découvrir des rendez-vous animés avec l’histoire, des traditions, des instants romantiques, des offres musicales et artistiques variées, de quoi être surpris par tous ces petits bonheurs à portée de main.

L’exposition est visible à Nobressart du 29 juillet au 16 août. Les visiteurs sont donc invités à déambuler dans les rues du village et sur la plaine de jeux face au club de La Fontaine pour y retrouver les différents îlots d’exposition.