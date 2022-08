J’étais déjà venu en 2001 quand j’ai lancé mon entreprise après un long passage à l’armée où j’étais polytechnicien et officier. Pendant des années, j’avais des produits de qualité et tout se vendait par bouche-à-oreille. Ces derniers temps, je me suis agrandi, j’ai étoffé l’équipe et je me laisse porter par les envies des jeunes.

Vous êtes venus à Demo Forest avec une machine qui est présentée comme une innovation. En quoi est-elle novatrice?

Elle possède un système de transmission intelligente. Cela permet aux roues de s’adapter au terrain. La vitesse a le fruit de coefficients. Grâce à cela, on peut limiter le patinage et donc de respecter les sols. Elle n’abîme rien. J’avais l’idée en tête depuis dix ans. Il a fallu quatre ans pour adapter et moderniser la machine. C’est vraiment un tout nouveau produit.

Connaissez-vous des soucis avec l’approvisionnement des matières premières ou des composants?

Chez Charlier Engineering, on fait du costaud; il n’y a pas d’obsolescence programmée. Et puis je suis un homme de la vieille époque à ce niveau-là. Cela permet de passer les crises plus facilement. On fabrique tout nous-même sauf les pneus et les moteurs. Et on innove toujours. Et, face aux grandes entreprises, il faut surtout être présent sur des marchés de niche. L’électronique et l’hydraulique se sont vraiment améliorées ces dernières; on n’aurait jamais pu réaliser une telle machine il y a dix ou quinze ans.

Avez-vous des demandes pour proposer des engins avec des moteurs électriques?

La voiture n’y est pas encore, donc non on n’est pas dans ce cadre-là. Par contre, l’air qui sort de nos machines est plus propre que quand il entre avec les différents filtres et il n’y a aucune odeur.

Comment se sont passées les premières heures du Demo Forest?

Je suis vraiment étonné du nombre de personnes qui s’arrêtent sur notre stand. On sait cependant qu’on ne recevra pas de commande durant ces deux jours. Nous étions sur un salon en France il y a trois ans et des contrats se sont encore concrétisés ces derniers temps. C’est donc avant tout une belle vitrine.