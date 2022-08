À l’aide de matériaux de seconde main ou de récupération, de palettes, mais aussi d’échafaudage d’entrepreneurs, enfin la débrouille, les jeunes construisent un édifice qui accueillera les différents DJ de la journée. " Rich & Mercury, Ralitt, Mokoa, FDVM, Bakermat et The Magician, qui a des millions de vues sur YouTube et des millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Il est très connu pour son titre “Baianá”", expliqué

e Charlotte, la porte-parole de l’organisation. D’autres activités sont prévues.

Course relais de 2 heures(9 à 11h). Équipes de 1 à 5 personnes. Boucle de +/– 2,5 km. Chronométrage pour chaque équipe. Remise d’un prix pour les meilleures performances et pour la meilleure sportivité. Possibilité de se doucher sur place. Ravitaillement gourmand pour les sportifs.

P.A.F. prévente: 6 € – sur place: 7 € et inscriptions via le lien: https ://prod.chronorace.be/registration/SelectActivity.aspx ? eventld = 2154261106396396&Ing = FR.

Repas de solidaritéà partir de 11 h 30, avec divers menus au choix. Les inscriptions sont clôturées à ce jour.

Vente aux enchères, à 13h45, avec présence de Thierry Luthers. Il dédicacera son livre et restituera 3 € par exemplaire vendus au profit de l’association.

Vente en lignesur Facebook pour le tee-shirt d’Iron Maiden signé par les 6 membres du groupe (pièce très rare).

Voici quelques lots pour la vente: maillot de Kevin de Bruyne de l’équipe nationale belge signé par toute l’équipe, maillot blanc du Tour de France signé par Radek Pogacar, maillot Lotto signé par Arnaud De Lie, maillot Quick Step signé par Julian Alaphilippe, paire de gants du rallye du Kenya signée par Thierry Neuville et Tee-shirt signé par Pierre Gasly (F1).

Garden-party,14 h 30 à minuit. Concerts Chill 'n' Beat Cancer dans une atmosphère "Chill". E

Informations supplémentaires soit consulter les différentes pages de l’événement, soit contacter Charlotte Didier au +352621962028.