Avec Marche City, le Grand Ouest marchois a conquis le public (photos et vidéo)

Trois jours durant, de vendredi à samedi, la capitale de la Famenne, rebaptisée Marche City pour la circonstance et transformée en gigantesque ranch, a fait un bond en arrière de plus d’un siècle pour revenir au Far West.

Avec notamment deux pistes de danse bordées de rafraîchissants saloons, la place aux Foires et la place de l’Église, dont podiums et planches ont vibré aux voix et notes country, et pas toujours parfaitement synchronisés sur celle-ci.

Messe country

Une place de l’Église sur laquelle le doyen Bernard Van Vynckt a aussi célébré, en extérieur, avant la messe dominicale hebdomadaire dans l’église Saint-Remacle, une messe country, Lucky Jordan, chanteur et guitariste aux notes western, faisant office de chorale. Après ce premier service à Marche, y en aura-t-il un second?"Une chose est sûre, le festival aura toujours lieu le dernier week-end de juillet, note Jules Parmentier, son organisateur.Les possibilités de partenariat sont plus nombreuses à Marche qu’à Barvaux. Par ailleurs, en 30 ans, je n’ai jamais reçu autant de félicitations. Mais la balle n’est pas dans mon camp. On verra ce qu’il ressort du débriefing avec la Ville, que je remercie pour son accueil, ainsi que le service Travaux dont l’aide a été très précieuse."