Un solo schelem chez les 3 fois 20

Chaque mardi après-midi, les joueurs de cartes des 3 x 20 « A mon nos autes » de Marche-en-Famenne se réunissent dans leur local situé au complexe Saint-François. Le mardi 26 juillet, Marie-Thérèse Simon a annoncé et réussi un solo schelem avec as, roi, dame, valet, 7 de pique ; as, roi, dame, valet, 10, 5, 4, 3 de cœur. Ses partenaires étaient Rosine Maboge, Christian Lauwers et Michel Vekemans. De nombreux témoins ont assisté à ce solo schelem. Toutes nos félicitations à Marie-Thérèse Simon qui avait déjà réussi un solo schelem le mardi 20 novembre 2018. Le club des 3 x 20 espère accueillir de nouveaux membres pour ses journées de rencontres amicales. R.E.