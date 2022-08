Un projet pilote sur l’abattage à la ferme

Réaliser un abattage à la ferme dans le cadre du bien-être animal, voilà une idée qui est dans l’air du temps depuis de nombreuses années, mais est-ce réaliste ou réalisable en Région wallonne? Les ministres wallons Borsu et Tellier ont décidé de lancer un appel à projet pour réaliser une étude sur ce thème et c’est l’Université de Liège qui s’est penchée sur cette thématique durant six mois."L’intérêt pour cet abattage à la ferme est de supprimer une source de stress,explique Alexia Maldague, chargée de projet.Moins de stress améliore aussi la qualité de la viande. Cela peut logiquement réduire les coûts de transport et cela peut également avoir un intérêt pour le circuit court."