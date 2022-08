Un ministre congolais à la foire

Une fois n’est pas coutume, la Foire de Libramont a accueilli plusieurs délégations étrangères durant ce week-end. La plus marquante est sans doute la venue du ministre congolais Jean-Lucien Bussa Tongba, en charge du commerce extérieur. Souhaitant densifier les échanges économiques entre son pays et la Belgique, il est venu à Libramont pour prendre ses renseignements. Le gouvernement congolais vient de supprimer, il y a quelques jours, plus de 14 taxes liées à l’importation et l’exportation afin de rendre l’économie plus compétitive. L’intérêt d’échanges liés à l’agroalimentaire entre les deux pays, et plus spécifiquement la Wallonie, est donc important. La foire a également accueilli une délégation roumaine d’agriculteurs céréaliers. Ces derniers sont venus s’inspirer de l’événement libramontois pour leur foire nationale. Un événement que les Roumains souhaitent relancer après les années Covid. Enfin, nos amis français étaient également présents. Le département du Jura, dont nous avons déjà parlé, mais également une délégation du salon Tech’Elevage de La Roche-sur-Yon (Nantes)."Ce salon met en avant l’innovation et les nouvelles technologiesexplique la directrice de la foire Natacha Perat.Des liens forts se sont créés entre la Foire de Libramont et les organisateurs de ce salon français. À l’avenir, nous souhaitons développer davantage le pôle digital, comme nous l’avons déjà fait avec la ferme connectée".