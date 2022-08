«Remporter la traction chevaline, c’est comme gagner le Tour de France»

La traction chevaline est l’un des concours particulièrement apprécié du public. On y voit la force des chevaux de trait et la dextérité des meneurs. Le concours destiné aux chevaux de trait se décline en trois épreuves: la maniabilité, l’épreuve de la parole sur un parcours, et l’invention du diable qui consiste à mettre de plus en plus de poids dans un traineau tiré par le cheval. Le but étant de tirer le plus gros poids. Le record, toutes éditions confondues, dépasse les deux tonnes.